Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, какие суммы тратят и зарабатывают в гоночном спорте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gintare Karpaviciute / Reuters Фото: Gintare Karpaviciute / Reuters

Когда речь заходит о самых дорогих и прибыльных видах спорта, то в первую очередь на ум приходит футбол, ведь в нашей стране он очень популярен, а заработки международных федераций обсуждаются постоянно. Но если посмотреть на чистый доход футбольной индустрии за последние 15 лет, то мы увидим сумму $14,5 млрд — это много, но есть виды спорта, которые смогли эту цифру превзойти. Например, гонки «Формулы-1». За тот же отрезок времени здесь заработали $16 млрд.

В одном из последних отчетов, который опубликовал менеджмент чемпионата, совокупная аудитория «Формулы-1» составила 1,76 млрд зрителей. Владельцам платят даже просто за выбор города, где они будут проводить гонки. Например, расходы нашей страны к моменту проведения первого Гран-при в Сочи составили около $350 млн. А в Абу-Даби только трасса обошлась в $1 млрд. Такие команды, как Ferrari, Mercedes или Red Bull тратят за один сезон $600-700 млн, и это не гарантирует им результат. В нулевые самой богатой командой была Toyota, но сделать машину уровня «Формулы-1» инженеры японской фирмы так и не смогли. В результате потрачено $4 млрд за восемь лет, а лучшим достижением стало четвертое место.

Для сравнения: арабские шейхи вложили во французский ПСЖ с 2011 года меньше $3 млрд, совершили немало ошибок, но клуб в итоге все равно выиграл самый престижный трофей континента — Лигу чемпионов. Так что затраты на содержание топ-команды в «Формуле-1» значительно выше. Не просто так в мире автогонок ходит шутка: лучший способ стать миллионером — это быть миллиардером и купить команду «Формулы-1».

Владимир Осипов