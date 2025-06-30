В Ярославской области изменили порядок компенсаций за детсад

В Ярославской области выплатой компенсаций за детский сад теперь будет заниматься Единый центр социальных выплат региона, а не дошкольные учреждения. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Для получателей льгот механизм не меняется. Действующая компенсация будет выплачиваться в течение года с момента назначения»,— добавил господин Евраев.

Компенсация полагается семьям, доход на каждого члена в которых не превышает 29 тыс. руб., и многодетным. Заявление на получение выплат можно подать на «Госуслугах», через МФЦ и в Едином центре социальных выплат области.

Алла Чижова