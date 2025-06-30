Назначен новый замначальника краевого ГУФСИН

На должность начальника ГУФСИН России по Пермскому краю назначен полковник внутренней службы Владимир Трефилов, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее этот пост занимал капитан внутренней службы Артем Мушинский, который уволился в связи с выходом на пенсию в октябре 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Трефилов фото: пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю

Владимир Трефилов фото: пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю



В должности замначальника ГУФСИН господин Трефилов будет осуществлять координацию и контроль деятельности финансово-экономического отдела, отдела капитального строительства и ремонта, отдела тылового обеспечения.

Владимир Трефилов родился в 1981 году в Соликамске. В 2007 году окончил Уральскую академию государственной службы по специальности «Юриспруденция», квалификация — юрист. С 2005 по 2015 год проходил службу на должностях в юридических подразделениях Камского управления лесных исправительных учреждений Главного управления исполнения наказаний Минюста России по Пермской области и ГУФСИН России по Пермскому краю. Работал помощником начальника ГУФСИН по правовой работе.