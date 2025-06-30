Женщину и младенца с ожогами доставили в Нижний Новгород из Ингушетии

Спецборт МЧС России доставил из Ингушетии в Нижний Новгород 32-летнюю женщину и восьмимесячного младенца, которые получили ожоги 50% поверхности тела и термоингаляционную травму из-за взрыва бытового газа. Пострадавших привезли в ожоговый центр Приволжского медуниверситета (ПИМУ), сообщили в клинике.

Состояние пациентов тяжелое, они находятся в реанимации на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Продолжим терапию, начатую с учетом анализов, которые мы сейчас возьмем. Огромная благодарность МЧС, ВЦМК "Защита" и Нижегородской медицине катастроф»,— отметил главврач университетской клиники ПИМУ Игорь Арефьев.

Елена Ковалева