В Башкирии число выданных кредитных карт сократилось в два раза

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в Башкирии с января по май этого года было выдано 176,3 тыс. новых кредитных карт. Это на 51,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года — 361,2 тыс.

Больше всего кредитных карт в регионах России за пять месяцев года выдали в Москве (429,9 тыс.), Московской области (344 тыс.), Краснодарском крае (262,5 тыс.), Санкт-Петербурге (237,1 тыс.). Башкирия на пятом месте среди десяти регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования.

Заметнее всего их количество сократилось в январе-мае этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Ростовской (-55,3%) и Самарской (-54,5%) областях, а также в Москве (-52,3%), Московской области (-51,8%). По этому показателю Башкирия также занимает пятую позицию.

В целом по стране с начала года выдано 5,44 млн кредитных карт, это на 51,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в январе-мае 2024 года — 11,17 млн кредиток).

«Такая динамика обусловлена жесткой денежно-кредитной политикой по охлаждению кредитного рынка, в том числе в части введения ограничений в отношении показателя долговой нагрузки. По этой причине аппетит банков к риску находится на довольно низком уровне»,— отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Майя Иванова