В Ульяновске директор техникума заказал ремонт без возможности его оплатить

В Ульяновске возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего директора техникума олимпийского резерва. Ему инкриминируется ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», сообщили в областной прокуратуре.

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В ходе проведенной по заявлению предпринимателя проверки выяснилось, что директор техникума, зная об отсутствии возможности оплаты ремонта спортивного зала учреждения, ввел в заблуждение подрядчика. Тот, в свою очередь, все оговоренные работы выполнил.

«Данные незаконные действия повлекли причинение обществу с ограниченной ответственностью ущерба на сумму более 3,2 млн руб.»,— заявили в надзорном ведомстве.

Вменяемая руководителю статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Алексей Алексеев