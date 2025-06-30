Ставка на качество

Инвестиции в обновление производства, системный подход к работе и грамотная кадровая политика — так генеральный директор АО «Башспирт» Раиф Абдрахимов объясняет устойчивый рост компании за последние три года.



Фото: пресс-служба АО "Башспирт"

— Раиф Рамазанович, в последние годы значительно ужесточилось законодательство и отрасль проходит через серьезные изменения. Но «Башспирту» удается не просто сохранять позиции, но демонстрировать уверенный рост. Как это возможно?

— Отрасль действительно сталкивается с серьезными вызовами: существенно выросли акцизы, вводятся новые регуляторные ограничения. Но благодаря системному подходу к управлению и постоянной работе над эффективностью всех процессов мы действительно смогли справиться с этими вызовами достойно. И тут цифры говорят сами за себя: за три года мы увеличили объем производства на 28%, выручку — на 46%, до 28,8 млрд рублей, а чистая прибыль увеличилась в 8,5 раз.

— Во многом на рост показателей повлияла и экспансия на новые рынки?

— Совершенно верно. Экспортная стратегия стала одним из ключевых драйверов нашего роста, что позволило существенно расширить географию присутствия. Нашу продукцию можно найти в Москве, Калининграде и даже на Камчатке. Особенно гордимся успехами на международных рынках — экспортируем в Казахстан, Китай, Азербайджан, Узбекистан и Армению. По итогам 2024 года мы реализовали за пределами Башкирии 66% нашей продукции.

— Вы говорили о росте производства почти на треть. Как при таких темпах вам удается не только сохранять, но и повышать эффективность работы коллектива?

— Мы провели комплексную модернизации производства и инвестировали порядка 1,2 млрд рублей в обновление оборудования. Это позволило увеличить производительность труда на 78%, при этом численность персонала осталась практически неизменной. Но технологии — только часть успеха, очень важно вести грамотную кадровую политику. Так, например, мы на 38% повысили среднюю зарплату, что помогло сохранить ценные кадры и их мотивацию. Такой комплексный подход к модернизации дает устойчивый результат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба АО "Башспирт" Фото: пресс-служба АО "Башспирт"

— Помимо роста зарплат, какие еще изменения в кадровой и социальной политике произошли за эти три года?

— Мы уделили много внимания социальной политике. В 2024 был составлен новый коллективный договор, в котором мы прописали расширенные гарантии: теперь у нас действует полноценная программа поддержки для работников и их семей, а также пенсионеров. Помимо этого мы также организовали для сотрудников и их семей специальные программы. Например, организуем для сотрудников и их детей выезды на матчи «Салавата Юлаева» или туры в другие города. Так, например, дети наших сотрудников уже посетили Москву, Ижевск и Волгоград, а для самих работников мы организовывали поездки в Казань и Екатеринбург. Также для сотрудников предприятий из других городов Башкирии мы проводим экскурсии по Уфе на большом двухэтажном автобусе, знакомим с историей нашей столицы и памятными местами.

— Изменилась ли работа профсоюзной организации на предприятии?

— Сегодня в профсоюзе состоит почти 90% коллектива. Для сравнения – в 2022 году членами профсоюза были меньше половины сотрудников предприятия. И позиции профсоюза сегодня заметно укрепились. За два года расходы на соцпрограммы через профсоюз выросли больше чем в два раза. Благодаря этому мы можем поддерживать больше инициатив — от улучшения условий на рабочих местах до организации досуга. И это дает результат: люди видят, что их интересы учитывают, что, безусловно, мотивирует.

— Как отражаются финансовые показатели компании на налоговых отчислениях в бюджет Башкирии?

— В 2024 году мы перечислили 17,6 млрд рублей налогов — на 43% больше, чем в 2022 году. Как один из крупнейших налогоплательщиков республики, мы осознаем свою социальную ответственность, так как эти средства идут на развитие инфраструктуры в районах Башкортостана. Таким образом, наш бизнес приносит пользу не только компании и ее сотрудникам, но и всему региону в целом.

— Какие перспективы развития вы видите для «Башспирта» в ближайшие годы?

— Мы продолжаем стратегию, в которой техническое обновление сочетается с бережным отношением к традициям. В этом плане особенно символичны наши юбилеи: в прошлом году 130 лет праздновал Бирский филиал, в этом году 130 лет исполняется Белебеевскому филиалу, в следующем — 230 лет Стерлитамакскому заводу. К этим датам готовим специальные программы. Из новых направлений активно развиваем промышленный туризм — с начала этого года на Булгаковском заводе успешно работают экскурсии, где люди могут вживую увидеть весь цикл производства. Опыт оказался востребованным, поэтому будем его масштабировать. Параллельно развиваем розничную сеть «Тантана» — она уже объединяет более 160 магазинов по республике и продолжит расти. Главное — сохранить этот баланс между традициями и инновациями, который уже доказал свою эффективность. Уверен, что впереди у нас еще много достижений и побед.

АО «Башспирт»