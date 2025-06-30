Россиянин пытался вывезти в Литву 48 кг янтаря

Таможенная служба совместно с ФСБ пресекла попытку гражданина России вывезти в Литву 48 кг янтаря на сумму 2,2 млн руб. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о контрабанде (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал ФТС России Фото: Телеграм-канал ФТС России

Россиянина на автомобиле остановили в зоне таможенного контроля на КПП Чернышевское в Калининградской области. Сотрудники таможни нашли янтарь в газовом баллоне под днищем машины.

«Экспертиза установила, что предметы представляют собой обработанный и необработанный янтарь, а также заготовки из него»,— говорится в сообщении ФТС России. Во время следствия найдены другие предполагаемые контрабандисты. У них изъяли еще более 2,5 тонны назадокументированного янтаря. Фигуранту дела, который пытался вывезти драгоценные камни в Литву, грозит до пяти лет лишения свободы.