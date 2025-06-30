УФАС проверит стоимость еды и воды в аэропорту Казани

Татарстанское УФАС проверит цены на товары и услуги в трех аэропортах Татарстана — в Казани, Нижнекамске и Бугульме. Об этом сообщает пресс-служба управления.

УФАС проверит цены на торговых объектах и объектах общественного питания в стерильной зоне аэропортов. Особое внимание сотрудники управления уделят анализу стоимости питьевой воды в транспортной зоне аэропортов.

Если будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства, то УФАС примет меры реагирования.

В 2023 году в Ассоциации туроператов России (АТОР) сообщили, что аэропорты не могут влиять на стоимость еды, а цены могут быть повышены, т.к. пассажиры платят за обеспечение безопасности.

Диана Соловьёва