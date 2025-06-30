Пострадавший от пассажира в Шереметьево ребенок находится в тяжелом состоянии

Ребенок, пострадавший Шереметьево, все еще находится в тяжелом состоянии, сообщили «РИА Новости» в подмосковном минздраве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемый Владимир Витиков в зале суда

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Обвиняемый Владимир Витиков в зале суда

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

«Отмечается положительная динамика. Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля продолжают делать все возможное для его выздоровления»,— заявили агентству в ведомстве.

23 июня СМИ распространили видео, на котором мужчина в зоне прилета Шереметьево хватает ребенка и с силой бросает на пол. СКР возбудил дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). Обвиняемый — Владимир Витиков — арестован Химкинским судом Московской области до 24 августа. На заседании он признал вину и заявил, что состоял на учете из-за шизофрении. По версии следствия, в Шереметьево мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Полина Мотызлевская