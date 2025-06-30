В Челябинске СК завел дело на директора интерната из-за жилья для сироты

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении директора челябинской школы-интерната №13. Она подозревается в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей или халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, с 2018 года по 2 июня 2025 года директор муниципального бюджетного образовательного учреждения «допустила ухудшение жилищных условий ребенка из категории детей, оставшихся без попечения родителей, а также своевременно не уведомила управление социальной защиты населения Тракторозаводского района об ухудшении условий проживания подопечного». В региональном управлении СК уточнили, что ранее воспитанник интерната получил от муниципалитета квартиру, которая находится в очень плохом состоянии, при этом директор учреждения допустила приемку некачественного жилья. В начале июня подопечному исполнилось 18 лет. Кроме этой квартиры, жить ему негде.

В ходе расследования уголовного дела следственные органы примут меры, направленные на восстановление нарушенных прав.