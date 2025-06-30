Сериалы наполняются искусственным интеллектом

Рынок коротких ИИ-сериалов достигнет $14 млрд уже через два года. Как пишет The Hollywood Reporter, популярность вертикальных мини-видео, созданных искусственным интеллектом, растет во всем мире. Сериалы публикуют в TikTok, на YouTube и в китайском приложении ReelShort. В январе оно обошло TikTok по скачиваниям в App Store. Насколько прибыльно это направление? Расскажет Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ

Зачастую в основе сюжетов ИИ-сериалов лежит повседневная жизнь необычных персонажей. В одном Баба Яга вместе с Лешим летит в Таиланд, в другом показана жизнь исторических личностей от первого лица, например, строителей египетских пирамид. Интерес к жанру совпал с запуском Veo3 —генератора видео от Google, представленного в мае. В отличие от других подобных инструментов, он позволяет создавать короткие восьмисекундные ролики сразу со звуком. Можно заранее указать, что скажут персонажи, какие шумы будут на фоне и выбрать музыку.

Впрочем, инструмент недешевый. Подписка стоит $250 и дает возможность создать около 125 клипов — то есть примерно $2 за восемь секунд. Однако эти расчеты не учитывают неудачные варианты, отмечает ИИ-блогер Михаил Балачук: «Нейросеть делает нужные кадры не с первого раза. В среднем уходит от пяти до 10 попыток на 10-секундный фрагмент. Одна попытка генерируется в среднем около пяти минут. На то, чтобы сделать минутный ролик, может уйти день. У меня много разных аккаунтов, и оказалось, что людей завораживают не какие-то вычурные фантастические вещи, а что-то на грани реальности, обыденное. По поводу монетизации: запросов огромное количество. Просят сгенерировать рекламный ролик либо же добавить продукцию или упоминание в канву».

По мнению СМИ, платежные алгоритмы соцсетей поощряют массовое производство AI slop — низкокачественного, часто абсурдного контента, созданного нейросетями ради вовлеченности. TikTok, например, платит до $4 за 100 тыс. просмотров. Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), YouTube и X дополнительно поощряют ИИ-контент, выплачивая бонусы за публикации с высокой вовлеченностью. Бренды все чаще заказывают ИИ-аватаров для рекламы, говорит сценарист ИИ-сериала про Лану Дубайскую Алим Гарипов: «Лана Дубайская — персонаж номер один, который набрал за две недели по охватам 2,5 млн аккаунтов. 20 тыс. подписчиков — это суперкрутой результат. Но он стоит немалых вложений, потому что каждая генерация платная. Мы работаем с 20 различными нейросетями.

Команда состоит из четырех человек, мы работаем на заказ. У нас есть заказ: мы создаем персонажа для дубайского Real Estate-риэлтора. Работали с криптопроектами, где нужно делать ролики полностью на английском языке, мы делали видео и на немецком».

На агергаторах уже появились вакансии ИИ-иллюстраторов и монтажеров с зарплатой от 80 тыс. руб. для начинающих специалистов. В то же время крупные кинокомпании, включая Lionsgate и Netflix, интегрируют ИИ в производственные процессы. Пока что как вспомогательный инструмент для создания раскадровок и черновых диалогов. По словам продюсер и основателя рекламного агентства PurpleDoor Алексея Пака, это лишь вопрос времени: «Если вы зайдете в запрещенную социальную сеть, то увидите там очень много контента, сделанного с помощью цифрового ИИ-аватара, когда берется живой человек, снимается под разными ракурсами, а дальше нейросеть уже дорисовывает и создает большое количество видеоконтента.

Мы можем уже сейчас видеть рекламу, которая сделана с помощью искусственного интеллекта, что на билбордах, что в метро. И у нас будет разделение: контент, созданный человеком, смешанный и полностью сгенерированныый искусственным интеллектом. Но сейчас уровень технологий все равно позволяет заметить, что это сделано с помощью нейросети».

По данным издания PPC Land, массовое производство ИИ-сериалов в основном сосредоточено в бедных странах Азии — Индии, Индонезии, Вьетнаме и Пакистане, где даже микроплатежи с платформ приносят ощутимый доход.

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Валерия Калинина