В Самаре за год планируют снести 80 аварийных расселенных домов, расположенных на ул. Паровозной, Братьев Коростелевых, Свободы, Советской, Каховской, пересечении Венцека и Алексея Толстого, а также в третьем квартале поселка Мехзавод. Об этом сообщает глава города Иван Носков в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Процесс по сносу начали с дома №5 на ул. Казачьей. Глава города отмечает, что расселение здания завершилось в прошлом году.

«Эти дома не являются историческими ценностями, среди них нет ни одного дома постройки ранее 1917 года, и капремонт, по данным официальной экспертизы, невозможен. Они много лет представляли опасность для жителей соседних домов, поскольку привлекали асоциальных личностей. Таких “очагов напряженности” в Самаре быть не должно», — отмечает Иван Носков.

Демонтаж домов будут осуществлять двумя вариантами: с применением тяжелой техники (если это возможно), либо вручную. Работы планируют завершить до конца лета, в том числе вывоз строительного мусора. Участки перейдут в муниципальную собственность, жилищное строительство на них не планируется.

Руфия Кутляева