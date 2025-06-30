Программа Банка Уралсиб вошла Топ-10 лучших семейных ипотек

Ипотека для семей с детьми Банка Уралсиб вошла в Топ-10 июньского рейтинга самых выгодных условий семейной ипотеки, подготовленного порталом Выберу.ру. В рейтинге рассматривались предложения крупнейших российских банков из Топ-100 по объемам кредитования физлиц (на 01.05.2025 г.).

Фото: АО «БАНК УРАЛСИБ»

При составлении рейтинга аналитики портала в первую очередь оценивали такие параметры как процентная ставка, величина первоначального взноса, лимит кредитования, а также размер ежемесячных платежей и полная стоимость кредита. Кроме того, были учтены условия ипотечного страхования, способы снижения ставки с помощью платной опции и другие критерии.

Программа для семей с детьми является одним из наиболее популярных ипотечных кредитов в Уралсибе. Так, основной рост ипотечного кредитования в банке в 2025 году происходил, в том числе, за счет выдачи кредитов в рамках льготной программы «Семейная ипотека» (48% от общего объема).

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка: Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 июня 2025 года насчитывает 196 точек продаж и 1356 банкоматов.

АО «БАНК УРАЛСИБ»