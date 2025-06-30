Жителей Черноземья предупредили об усилении ветра

Во всех регионах Черноземья ввели желтый уровень погодной опасности. В пяти из них ожидается усиление ветра, в одном оно будет сопровождаться грозой. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Белгородской, Курской и Орловской областях ветер с порывами до 18 м/с прогнозируется до 21:00 1 июля, в Воронежской и Липецкой — до 18:00 того же дня.

В Тамбовской области с 18:00 30 июня до 18:00 1 июля возможен ветер до 17 м/с. С 6:00 до 18:00 1 июля в регионе ожидаются грозы.

Система Гидрометцентра включает четыре уровня: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Первый не требует оповещений о погоде, второй предупреждает о потенциально опасных явлениях, третий — о стихийных бедствиях, наносящих ущерб, последний — о катастрофах и крупных разрушениях.

Алина Морозова