Суд наказал волгоградца за незаконную вырубку деревьев на 2 млн рублей

Камышинский городской суд Волгоградской области вынес приговор в отношении 46-летнего жителя Камышина по уголовному делу о незаконной вырубке лесных насаждений (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, в сентябре минувшего года фигурант использовал бульдозер для выкорчевывания 77 деревьев хвойных и лиственных пород в лесном массиве СГБУ ВО «Камышинское лесничество». Тем самым он расширил границы своего земельного участка. Разрешения на рубку у мужчины не было. Природным ресурсам причинен ущерб на сумму свыше 2 млн руб.

Фигурант полностью признал свою вину, частично возместил ущерб. По решению суда он получил два года принудительных работ с удержанием в доход государства 15% из зарплаты. Кроме того, с мужчины взыскали непогашенную сумму ущерба. В законную силу приговор не вступил.

Павел Фролов