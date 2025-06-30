В Москве на улице Плеханова произошел взрыв

Рядом с гостиницей на улице Плеханова в московском районе Перово произошел взрыв. Оперативные службы сообщили ТАСС о «хлопке и возгорании металлического контейнера». РЕН ТВ пишет о взрыве дизельного котла в контейнере.

Оперативные службы уточнили «РИА Новости», что взорвался котел с дизельным топливом в одноэтажном здании котельной. Они также предупредили об угрозе распространения огня на соседние здания.

Управление МЧС по Москве позже сообщило, что пожар ликвидирован. Пострадавших нет.