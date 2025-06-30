Суд назначил дополнительную экспертизу по делу о сносе магазина «А.В.Т-Спорт»

По делу о сносе торгового комплекса с магазином «А.В.Т.-Спорт» на шоссе Космонавтов, 186, назначена дополнительная судебная экспертиза. Согласно материалам дела на сайте Арбитражного суда Пермского края, администрация Индустриального района города требует признать самовольной постройкой и снести торговый комплекс по шоссе Космонавтов, 186. Ответчиком по иску является предприниматель Алексей Тарасенко, владелец группы «А.В.Т.-Спорт», в которую входят обувная фабрика «Трек» и сеть магазинов «А.В.Т.-Спорт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Карты Фото: Яндекс.Карты

Минувшей зимой по иску властей уже назначали экспертизу, которую проводило ФБУ «Пермская ЛСЭ Минюста России». Однако в марте стало известно, что строительно-техническую экспертизу о соответствии объекта градостроительным требованиям проведут с частичным ответом на вопрос, в пределах компетенции эксперта строителя. Поэтому для получения полной информации о спорном здании магазина суд назначил дополнительную землеустроительную судебную экспертизу.

Одноэтажный магазин «А.В.Т.-Спорт» на шоссе Космонавтов, 186, который районная администрация требует признать незаконной постройкой и снести, имеет площадь 619 кв. м. Магазин «А.В.Т.-Спорт» — одна из двух торговых точек сети в Перми. Вторая находится на ул. Куйбышева, 115б.