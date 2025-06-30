ООО «Башкирэнерго» присоединяет к сетям крупные сельхозпредприятия

24 июня в д. Чуюнчи Давлекановского района Башкирии ООО «Башкирэнерго» присоединило к своим сетям семеноводческий комплекс с мини-элеватором и складскими помещениями СПОК «Радуга». Чтобы удовлетворить заявку на 320 кВт, ООО «Башкирэнерго» построило ЛЭП 10 и 0,4 кВ, а также поставило под напряжение трансформаторную подстанцию.



Техприсоединение к сетям СПОК «Радуга».

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Председатель СПОК «Радуга» Гаяз Габдрахманов доволен сотрудничеством с энергетиками:

- Через 15 дней начнется уборочная кампания, и теперь мы без потерь соберем и переработаем зерновые, которые будут собраны с 10 тыс. га сельзозугодий. Спасибо сетевикам.

В последние годы ООО «Башкирэнерго» неизменно входит в лидеры рейтинга качества услуг по технологическому присоединению к электросетям, составляемого рейтинговым агентством «Энергоньюс Медиа». По итогам 2024 года компания стала «серебряным» призером среди 57 крупнейших региональных сетевых компаний и филиалов межрегиональных компаний России.

ООО «Башкирэнерго»