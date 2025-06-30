Умер дирижер ансамбля «Березка» Леонид Смирнов

Умер народный артист России и главный дирижер оркестра академического ансамбля «Березка» Леонид Смирнов. Ему было 85 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Смирнов

Фото: Архив Филиппа Кольцова Леонид Смирнов

Фото: Архив Филиппа Кольцова

«Прощание состоится в среду, в 12 часов в траурном зале Николо-Архангельского крематория. Похоронен Леонид Константинович будет на Новодевичьем кладбище, рядом с (женой.— "Ъ") Мирой Михайловной»,— написал пасынок господина Смирнова Филипп Кольцов во «ВКонтакте». Он уточнил, что дирижер умер после продолжительной болезни.

Алексей Смирнов пришел в ансамбль «Березка» в 1967 году. Участвовал в постановке номеров «Проходка», «Сибирская сюита», «Холостяки», «Ямщики». В 2002 году за заслуги в области искусства получил звание народного артиста.