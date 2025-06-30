Более 700 работающих отцов в УР получили пособие по уходу за ребенком в 2025 году

Более 700 работающих отцов получили ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в Удмуртии в 2025 году, сообщает пресс–служба Социального Фонда России (СФР) по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Размер выплаты составляет 40% среднего заработка и засчитывается в трудовой стаж с пенсионными коэффициентами. В 2025 году минимальный размер пособия составлял 11,6 тыс. руб., а максимальный — 68,9 тыс. руб. Социальная выплата доступна при условии фактического ухода за ребенком, даже если мама возвращается на работу. Родители могут работать одновременно с получением пособия.