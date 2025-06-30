В Татарстане слесарь предстанет перед судом после гибели туриста

В Татарстане в суд направлено уголовное дело против уроженца Елабуги. Мужчину обвиняют в причинении смерти туриста по неосторожности.Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По версии следствия, в начале февраля 2025 года фигурант в должности младшего слесаря одной из баз отдыха ненадлежаще выполнил свои обязанности. Мужчина накрыл пластиковой крышкой колодец по содержанию бытовых отходов дома отдыха после ассенизации.

3 февраля в колодце обнаружили тело одного из отдыхающих. Погибший поскользнулся и провалился в колодец, в котором захлебнулся водой.

Диана Соловьёва