В Оренбуржье заместителя руководителя по работе с территориями повысили до главы района

Юрий Михалев назначен на должность временно исполняющего полномочия главы Беляевского района Оренбургской области. Указ о назначении подписал врио губернатора Евгений Солнцев. Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Глава Беляевского района будет избран по итогам конкурсных процедур решением районного Совета депутатов»,— говорится в сообщении.

До последнего времени Юрий Михалев занимал должность заместителя главы администрации по работе с территориями – руководителя аппарата администрации Акбулакского района.

До Юрия Михалева главой Беляевского района был Александр Федотов. Он досрочно ушел в отставку по своему желанию.

Георгий Портнов