В Оренбуржье заместителя руководителя по работе с территориями повысили до главы района
Юрий Михалев назначен на должность временно исполняющего полномочия главы Беляевского района Оренбургской области. Указ о назначении подписал врио губернатора Евгений Солнцев. Об этом сообщает региональное правительство.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«Глава Беляевского района будет избран по итогам конкурсных процедур решением районного Совета депутатов»,— говорится в сообщении.
До последнего времени Юрий Михалев занимал должность заместителя главы администрации по работе с территориями – руководителя аппарата администрации Акбулакского района.
До Юрия Михалева главой Беляевского района был Александр Федотов. Он досрочно ушел в отставку по своему желанию.