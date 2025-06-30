«Акрон» и «Крылья Советов» узнали соперников в Кубке России

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал схему проведения FONBET Кубка России сезона 2025/26. Матчи Пути РПЛ начнутся ориентировочно 29-31 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Тольяттинский «Акрон» попал в группу D, где его соперниками станут московские клубы ЦСКА и «Локомотив», а также «Балтика» из Калининграда. «Крылья Советов» сыграют в квартете B вместе с «Краснодаром», московским «Динамо» и «Сочи».

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф Пути РПЛ. Клубы, занявшие третьи места, продолжат борьбу в плей-офф Пути регионов. Коллективы, занявшие четвертые позиции, завершат выступление в турнире. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.

Андрей Сазонов