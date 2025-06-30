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Жительница Удмуртии вернула 120 тысяч рублей за отмененную поездку

Жительница Удмуртии добилась возврата 121 тыс. руб. от туристической компании «Мореми» через суд, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ноябре 2024 года женщина забронировала отель, но в феврале 2025 года была вынуждена отменить поездку из-за «форс-мажора» и потребовала вернуть предоплату. Туркомпания отказалась вернуть деньги, что и стало причиной обращения в суд.

В ходе судебного заседания стороны пришли к мировому соглашению, согласно которому компания обязалась вернуть сумму в течение недели.