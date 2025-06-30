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Коммерсантъ FM
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Мужчину в Рязани приговорили к 19 годам за убийство двух работников завода

Рязанский областной суд вынес решение по делу против жителя города Скопина Михаила Шарапова. Его признали виновным в убийстве двух работников завода «Рязаньмонтажзаготовка». Мужчине назначили 19 лет строгого режима с ограничением свободы на один год.

В региональном управлении прокуратуры сообщили, что убийство произошло в июне 2024 года. У осужденного возник конфликт с работниками завода, из-за чего он расстрелял жертв из охотничьего ружья. Женщина погибла на месте, мужчина скончался в больнице.

Никита Черненко

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