Мужчину в Рязани приговорили к 19 годам за убийство двух работников завода

Рязанский областной суд вынес решение по делу против жителя города Скопина Михаила Шарапова. Его признали виновным в убийстве двух работников завода «Рязаньмонтажзаготовка». Мужчине назначили 19 лет строгого режима с ограничением свободы на один год.

В региональном управлении прокуратуры сообщили, что убийство произошло в июне 2024 года. У осужденного возник конфликт с работниками завода, из-за чего он расстрелял жертв из охотничьего ружья. Женщина погибла на месте, мужчина скончался в больнице.

Никита Черненко