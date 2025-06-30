В Челябинской области плата за услуги ЖКХ вырастет в среднем на 18% с 1 июля

С 1 июля 2025 года в Челябинской области вырастут тарифы на коммунальные услуги. В среднем платеж для жителей региона увеличится на 18%, но в Челябинске, Магнитогорске и Копейске — на 19,9%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Повышение тарифов было запланировано в прошлом году. Предельный рост платы за коммунальные услуги для населения утвердило руководство Челябинской области постановлением от 12 декабря 2024 года. С 1 июля в 141 муниципальном образовании региона ежемесячный платеж за услуги ЖКХ увеличится в среднем на 18%, в 139 — менее, чем на 18%.

В Челябинской области с 1 июля электроэнергия для населения подорожает на 12,5%, газ — на 10,3%, вывоз мусора — на 18%. Тарифы на отопление, водоснабжение и водоотведения зависят от муниципалитета, состояния инфраструктур, потребления и ресурсоснабжающей организации.

В среднем по России предельный рост платы за коммунальные услуги с 1 июля 2025 года составит 11,9%.