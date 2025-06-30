28-летнего ижевчанина задержали за разбойное нападение на водителя такси

В Ижевске задержали 28-летнего местного жителя по подозрению в разбойном нападении на водителя такси с применением в качестве оружия зеркала заднего вида (ч.2 ст.162 УК РФ), сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Следствие считает, что после ДТП пьяный подозреваемый напал на водителя такси, оторвал с его автомобиля зеркало заднего вида и потребовал деньги или ценности для погашения долга за повреждение. В результате нападения он похитил денежные средства из салона автомобиля потерпевшего. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.