Самарский оперный театр получил «Золотую маску» за спектакль «Мастер и Маргарита»

Самарский академический театр оперы и балета удостоен премии «Золотая маска» за спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке Юрия Александрова. Церемония награждения прошла в Казани, в новом здании Театра имени Галиасгара Камала. Об этом сообщают представители театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В рамках «Золотой маски» театр впервые в истории получил премию «Маэстро» Валерия Гергиева, сопредседателя Союза театральных деятелей РФ. Награду вручили художественному руководителю и дирижеру театра Евгению Хохлову.

Вместе с «Мастером и Маргаритой» оперного театра в лонг-лист «Золотой маски» 2025 года вошли спектакли «Дети солнца» самарского театра драмы имени Горького и «Воскресение» театра юного зрителя «СамАрт».

Георгий Портнов