В Ярославле загорелся троллейбус

В Ярославле 30 июня рядом с площадью Волкова загорелся троллейбус. Фото и видео событий публикуют очевидцы в соцсетях.

Судя по опубликованным файлам, огонь охватил кабину водителя. На место оперативно прибыли пожарные. В ГУ МЧС «Ъ-Ярославль» сообщили, что спасатели выезжали на вызов в 11:10.

«Пострадавших нет»,— уточнили в ведомстве.

Руководитель «ЯрГЭТа» Денис Пырлог сообщил «Ъ-Ярославль», что возгорание, по словам водителя, произошло в кабине под приборной панелью.

«В настоящее время на предприятии проводится служебное расследование для того, чтобы установить все обстоятельства и детали произошедшего, а также причины возгорания. Надеюсь, что мы данный троллейбус восстановим, поскольку выгорела только кабина водителя, и он дальше продолжит курсировать»,— прокомментировал «Ъ-Ярославль» господин Пырлог.

Алла Чижова