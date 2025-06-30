В Тольятти скончалась известный общественный деятель Ольга Вавилина

В Тольятти сегодня, 30 июня, на 64-м году жизни после продолжительной болезни скончалась известный общественный деятель, замдиректора МБУК «Библиотеки Тольятти» и ведущая телепрограммы «АРТ-гримерка» Ольга Вавилина. Информация об этом появилась на телеканале «Тольятти 24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Ольга Вавилина являлась членом оргкомитета и вице-президентом Всероссийского песенного фестиваля авторской песни им В. Грушина, руководила проектом «Тольятти. Избранное» и «Библиотеки Тольятти — детям», в которых издано более 35 книг, была постоянным участником ежегодных благотворительных спектаклей, организуемых городским благотворительным фондом «Фонд Тольятти» на сцене драматического театра «Колесо».

С 2023 года госпожа Вавилина входила в состав экспертного общественного совета при департаменте культуры администрации Тольятти. Являлась членом политического совета отделения партии «Единая Россия» в Тольятти.

Ольга Вавилина была бывшей супругой известного банкира Виталия Вавилина, который, будучи президентом банка «Глобэкс», подвергся уголовному преследованию по делу об особо крупной растрате.

Алексей Алексеев