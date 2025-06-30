Мишустин поручил создать базу биометрических данных мошенников

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минцифры, МВД, Роскомнадзору и Банку России проработать создание базы биометрических данных лиц, занимающихся мошенничеством. Это решение принято по итогам стратегической сессии по развитию отрасли связи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ведомствам также поручено до 1 апреля 2026 года выработать единый системный подход к обязательному использованию банками информации от операторов связи. Это позволит оперативно защитить клиентов при выявлении признаков мошеннических действий.

С января 2026 года в России запланирован запуск платформы против дистанционных мошеннических схем, которая будет собирать информацию о фамилиях и номерах счетов злоумышленников. Также будет создана база голосов аферистов, введена обязательная маркировка звонков на экранах телефонов и предоставлена возможность отказаться от рекламных обзвонов и сообщений.