Мишустин поручил создать базу биометрических данных мошенников
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минцифры, МВД, Роскомнадзору и Банку России проработать создание базы биометрических данных лиц, занимающихся мошенничеством. Это решение принято по итогам стратегической сессии по развитию отрасли связи.
Михаил Мишустин
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Ведомствам также поручено до 1 апреля 2026 года выработать единый системный подход к обязательному использованию банками информации от операторов связи. Это позволит оперативно защитить клиентов при выявлении признаков мошеннических действий.
С января 2026 года в России запланирован запуск платформы против дистанционных мошеннических схем, которая будет собирать информацию о фамилиях и номерах счетов злоумышленников. Также будет создана база голосов аферистов, введена обязательная маркировка звонков на экранах телефонов и предоставлена возможность отказаться от рекламных обзвонов и сообщений.