Главе СКР доложат по делу о нарушении жилищных прав волгоградки

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение доложить по уголовному делу о нарушении жилищных прав жительницы Волгоградской области. Об этом сообщает инфоцентр СК РФ.

Ранее в обращении к господину Бастрыкину волгоградка, в свое время оставшаяся без попечения родителей, рассказала, что долгое время ей не предоставляют положенное по закону жилое помещение. С 2016 года она состоит в специализированной очереди, ей приходится арендовать жилье на свои деньги, что для нее сложно в финансовом плане. Она неоднократно обращалась в уполномоченные органы, но безрезультатно.

По данному факту следственные органы регионального подразделения СКР приступили к процессуальной проверке. Ее материалы приобщены к уголовному делу. По поручению Александра Бастрыкина начальнику волгоградского следственного управления Василию Семенову предстоит доложить об установленных обстоятельствах и о результатах расследования дела. Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.

Павел Фролов