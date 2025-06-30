В четырех районах Кургана сдвинули срок опрессовки

Курганская генерирующая компания (КГК) продолжит гидравлические испытания тепловой магистрали «Юг» на участке от ТЭЦ-1 до улицы Зорге из-за выявленных дефектов на трубопроводе. Горячую воду в районах Энергетики, бульвар Солнечный, КЗКТ и Детский мир не смогут запустить 30 июня, сообщает пресс-служба организации.

Три новых дефекта обнаружили во время контрольных испытаний тепломагистрали в выходные. Сейчас бригады занимаются ее ремонтом, следующую проверку проведут 3 июля. За три недели отключения горячей воды в этих районах специалисты на сетях устранили более 50 дефектов различной сложности. Из шести участков тепломагистрали «Юг» три выдержали проверку. Из 19 центральных тепловых пунктов 14 готовы к зиме и к запуску горячей воды, на оставшихся пяти работы продолжаются.

Виталина Ярховска