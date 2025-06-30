«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Обстановка на мировых рынках сейчас достаточно напряженная и сложная, однако геополитический накал спал после разрешения конфликта между Ираном и Израилем, объявлено перемирие, и эта тема с рынка ушла. Отсюда мы увидели снижение геополитической премии, в ценах на нефть она практически исчезла — минус $10-12. Но параллельно с тем, что мы наблюдали по нефти, происходило очень серьезное движение на мировом валютном рынке. Что будет с долларом США? На что стоит обратить внимание инвесторам? И куда вложить 1 млн руб. и более? На эти вопросы ответил экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Олег Богданов: Индекс доллара по итогам прошлой недели потерял почти 2% — существенное снижение. И здесь складывается достаточно сложная и интересная ситуация. В европейской экономике все гораздо хуже, чем в американской, и ставки там снижаются активнее, приближаясь к 2%. В Америке диапазон ставки рефинансирования находится в районе 4,25-4,5%. Несмотря на то, что американский Центробанк, как говорит его руководитель Джером Пауэлл, не будет торопиться со снижением ставки из-за роста инфляционных настроений, доллар все равно падает. Многие Центральные банки помимо внутреннего монетарного риска, который образовался в США, сейчас пытаются уйти и от другого, платежного риска, который связан с санкционной политикой США, которая создает недоверие к американской валюте у стран с развивающейся экономикой— это заморозка российских активов прежде всего. Ситуация с американским долларом на мировом рынке — это основная тема 2025 года.

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