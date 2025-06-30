Дожди ожидаются в Удмуртии на этой неделе

Дожди прогнозируются на этой неделе в Удмуртии, сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра. Сегодня во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди, преимущественно в западных и юго-западных районах республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

До конца недели ожидаются локальные дожди различной интенсивности, вплоть до ливней, с возможными грозами. Ночью местами возможен туман.

Температура воздуха останется ниже климатических норм: в ночные часы 10-15°С, в дневные 17-22°С, в середине недели опустится до 16-21°С, а в пятницу немного потеплеет — до 18-23°С. В выходные дни ожидается ветреная погода и понижение температурного фона.