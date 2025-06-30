В Чувашии из пожара спасли 83-летнюю пенсионерку

В Чувашии из пожара в частном доме спасли 83-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Пожар произошел 29 июня в Алатыре на ул. Новая. Огонь охватил кухню и часть кровли одноэтажного здания.

Пожарные помогли 83-летней хозяйке дома выбраться из помещения. Женщина не пострадала. Возгорание на восьми квадратных метрах ликвидировали девять пожарных и две единицы пожарной техники.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неосторожность при приготовлении пищи. За сутки в Чувашии зарегистрированы 2 пожара.

Диана Соловьёва