Россияне назвали идеальное число детей в семье

Почти половина россиян считают оптимальным наличие двоих детей в семье. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования, проведенного ЦСП «Платформа» и компанией «ОнИн» («Онлайн Интервьюер») в рамках проекта «Социальная динамика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Среди ключевых факторов, влияющих на решение о рождении ребенка, респонденты назвали уровень доходов и общее состояние экономики. Как отмечают авторы, многодетная семья (трое и более детей) воспринимается как трудно реализуемая модель, остающаяся для многих мечтой.

Повышение рождаемости и поддержка многодетных семей остаются в числе приоритетов государственной политики. В соответствии с Единым планом по достижению национальных целей развития России, к 2030 году суммарный коэффициент рождаемости в стране должен достичь 1,6. В 2024 году этот показатель составил 1,413.

Для этого планируют различные меры социальной и демографической политики, среди которых: рост доходов населения и пенсий выше уровня инфляции, расширение материальной поддержки ( включая материнский капитал, налоговый «кешбэк» для семей с двумя и более детьми и социальный контракт), а также увеличение доступности жилья за счет семейной ипотеки, ликвидации аварийного жилья и развития индивидуального жилищного строительства.