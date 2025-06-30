Глава СКР затребовал доклад по уголовному делу о нападении собак на ребенка в Перми

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту нападения стаи бродячих собак на малолетнюю, сообщает пресс-служба СК России. Краевым СКР было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) после появления в сети информации о нападении собак на 11-летнюю девочку в Перми. Помощь пострадавшей оказал очевидец. По информации ведомства, необходимые меры к организации отлова бездомных животных не предпринимались. О ходе расследования и результатах дела дорожит руководитель СУ СКР по Прикамью Денис Головкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ