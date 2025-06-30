Президент США согласился на ужесточение

Дональд Трамп согласился ужесточить ограничения против России. Об этом в интервью ABC News заявил сенатор Линдси Грэм, который внесен в перечень террористов и экстремистов. По его словам, это произошло во время их субботней игры в гольф. Речь идет о законопроекте, который предусматривает введение 500% пошлин для стран, покупающих у России энергоносители. Такие меры могут принять, если Москва откажется от мирных переговоров с Украиной. В первую очередь это Индия и Китай. The Washington Post называет новые тарифы карательными, впрочем, издание считает условия законопроекта практически невыполнимыми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

По словам Грэма, документ станет «инструментом», который позволит Трампу усадить Владимира Путина за стол переговоров. Но даже если законопроект примут, текущую ситуацию это едва ли изменит, уверен заведующий лабораторией сравнительных исследований экономического факультета МГУ Андрей Колганов: «На самом деле американцы торгуют с нами даже больше, чем Европа.

При этом европейцы практически прекратили рыночное взаимодействие с Россией. Думаю, что Трамп дал согласие на продвижение этого законопроекта с целью иметь в своих руках некий резервный инструмент торга с нами по каким-то политическим вопросам. Меры, предусмотренные документом, могут сильно осложнить торговые операции, если они будут применяться к третьим странам, которые закупают у нас энергоносители.

Но уже сейчас существует множество схем обхода санкций. Эти меры создадут некоторые дополнительные риски. Может быть, придется выстраивать более сложные цепочки. Это приведет к определенным торговым издержкам, но не более того. Не думаю, что ситуация радикально поменяется.

Трамп ведет игру с "ястребами" из своего окружения, идет на какие-то уступки, чтобы они не расшатывали республиканский лагерь, но понятно, что это не стратегическая линия долгосрочной политики».

Сам Дональд Трамп законопроект Грэма (внесен в перечень лиц, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму) пока не комментировал. Западные СМИ считают, что документ может привести к торговой войне с ключевыми партнерами США. Но указывают, что в нем есть условия исключения из санкционного списка помощь Украине.

Есть и другое важное уточнение, говорит политолог, руководитель «Дубравский консалтинг» Павел Дубравский: «Документ очень интересен, потому что в нем содержится формулировка не "обязан ввести санкции", а "может ввести санкции". Это очень важное уточнение, которое позволяет сделать следующее: Трамп его подписывает и может использовать, если захочет, — это будет тот самый кнут. А может не использовать, и тогда переговорная позиция США становится еще сильнее и приятнее в глазах российской стороны. Более того, насколько я помню, текст законопроекта менялся несколько раз.

Поправки касались именно смягчения риторики, чтобы предоставить Трампу возможность, но не наделять его обязанностью вводить санкции, в том числе вторичные.

Дональд Трамп и Марко Рубио не сторонники того, чтобы сильно давить на Россию. Они не считают, что с Москвой надо вести диалог, как это делала предыдущая администрация президента Джо Байдена. Они уверены, что направления необходимо разделять. Если по Украине договориться не получается, это не значит, что не нужно обсуждать Арктику, Гренландию, Иран или Палестину. Поэтому этот законопроект — запасное ружье, но я бы не сказал, что все-таки чеховское, которое должно рано или поздно выстрелить или быть использовано. Но у Трампа оно есть, это дополнительный арсенал. Мне кажется, законопроект — важный сигнал, мол, давайте немножко ускоримся, мы просели.

Думаю, Москва это точно учтет и постарается ускорить диалог с Украиной по поводу меморандума. Возможно, это и поспособствует назначению даты третьего этапа переговоров. Но станет ли законопроект угрозой России, после которой она резко поменяет позицию или будет делать так, как хотелось бы США? Однозначно нет».

В середине июня Дональд Трамп говорил, что Вашингтон не вводит новые санкции против Москвы в надежде на достижение соглашения по мирному урегулированию украинского конфликта. Но для продолжения встреч по «дипломатическим раздражителям» нужен сигнал с американской стороны, заявил 29 июня помощник Владимира Путина Юрий Ушаков.

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Екатерина Вихарева