РЖД назначили нового заместителя гендиректора
Александр Плутник покинул РЖД после пяти лет работы на должности заместителя гендиректора. Его место заняла глава Департамента корпоративного имущества РЖД Екатерина Кривошеева.
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Совет директоров РЖД одобрил назначение госпожи Кривошеевой. «В ее ведении будут находиться вопросы управления имуществом и активами компании»,— уточнила пресс-служба компании.
Екатерина Кривошеева работает в сфере железнодорожных перевозок более 20 лет. Департамент корпоративного имущества РЖД она возглавила в июне 2023 года. Александр Плутник занимал должность заместителя гендиректора по вопросам корпоративного имущества с июля 2020 года.