РЖД назначили нового заместителя гендиректора

Александр Плутник покинул РЖД после пяти лет работы на должности заместителя гендиректора. Его место заняла глава Департамента корпоративного имущества РЖД Екатерина Кривошеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Екатерина Кривошеева Фото: Телеграм-канал РЖД Александр Плутник Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Екатерина Кривошеева Фото: Телеграм-канал РЖД Александр Плутник Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото

Совет директоров РЖД одобрил назначение госпожи Кривошеевой. «В ее ведении будут находиться вопросы управления имуществом и активами компании»,— уточнила пресс-служба компании.

Екатерина Кривошеева работает в сфере железнодорожных перевозок более 20 лет. Департамент корпоративного имущества РЖД она возглавила в июне 2023 года. Александр Плутник занимал должность заместителя гендиректора по вопросам корпоративного имущества с июля 2020 года.