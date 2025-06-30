На выборы главы Чувашии выдвинулось пять кандидатов

На выборы главы Чувашской Республики 12–14 сентября 2025 года выдвинулись пять кандидатов. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК Чувашии.

28 июня три партии приняли решение о выдвижении своих кандидатов. Так, региональное отделение партии ЛДПР выдвинуло кандидатуру Константина Степанова, отделение партии «Новые люди» — Максима Морозова. От экологической партии «Зеленые» выступит Владимир Савинов, а от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» — Владимир Ильин.

Ранее свою кандидатуру на выборы главы Чувашии выдвинул действующий глава региона Олег Николаев. Он баллотировался на голосование в качестве самовыдвиженца. Как сообщил «Ъ», партия КПРФ не будет выдвигать своего кандидата на выборы и поддержит кандидатуру Олега Николаева.

Диана Соловьёва