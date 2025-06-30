Гурманские будни

Затаившийся дракон

На Петровке открывается San Si, новый проект Lucky Group. Ресторан предложит гостям современное прочтение китайской кухни от двух шефов Василия Зайцева и Артура Мирасова, уже показавших успешную совместную работу в Koji той же ресторанной группы. San Si появился не случайно: Зайцев путешествовал по Китаю, собирая кулинарные традиции, в особенности кантонской и сычуаньской кухни. Кухня классическая, но адаптирована под европейский мегаполис, то есть не особо острая.

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Получилась смесь китайского fine dining с эклектичным интерьером. В основе — три цвета: насыщенный красный (в Китае он символизирует праздник и гостеприимство), кипенно-белый и глубокий черный. Градиентные стекла в винной комнате на втором этаже особенно эффектны вечером, а красная барная стойка под потолок, белая мебель, перекликающаяся с накрахмаленными скатертями, и открытая кухня делают интерьер космополитичным и очень современным. Ресторан одинаково хорош и для дневного визита — благодаря свету, проникающему через панорамные окна двух этажей, и для ужина, когда полумрак и точечный свет создают атмосферу загадочную и манкую. На стенах — антикварная живопись и рисунки с гонконгских барахолок, соседствующие с современным искусством. Интерьер разработан студией S+S сестер Сундуковых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Баклажан, имбирный соус Ям Ча Салат радуга Спринг ролл краб Дим-сам креветка Сяо Лун с овощами Свиные ребра, сычуаньский перец Чеунг фан с креветкой Палтус на пару, соевый соус Императорская утка Следующая фотография 1 / 10 Баклажан, имбирный соус Ям Ча Салат радуга Спринг ролл краб Дим-сам креветка Сяо Лун с овощами Свиные ребра, сычуаньский перец Чеунг фан с креветкой Палтус на пару, соевый соус Императорская утка

В меню — множество закусок: салат из листьев цицимата с мятой, кусочками помело и имбирно-цитрусовой заправкой с юдзу и чили; баклажаны в имбирном дрессинге; свиные уши по-сычуаньски с дайконом и соевым соусом; чар бао (булочки) с томленой говядиной в соусе чар сю на основе меда, чеснока и ферментированной соевой пасты (из тонкого теста, в отличие от классических пышных вариантов). Жареные спринг-роллы чуть крупнее привычных, с крабовой начинкой и соусом айоли, подаются с остро-сладким соусом из чили и манго. Салат с мраморной говядиной готовится так: мясо обжаривается на воке с кенийской фасолью, подается с миксом салатов и соусом на основе рисового уксуса и цедры юдзу. За счет легкой панировки в крахмале мясо получается с тонкой хрустящей корочкой. Дим-самы — с тофу или крабом. Версия с крабом подается с креативной деталью: края украшены пищевым золотом. На горячее: капуста пак-чой с бульоном даси и гвоздичным маслом; угольная рыба, предварительно маринованная с сухим чесноком; креветки в крахмальной панировке в кисло-сладком соусе и говядина по-сычуаньски в пряно-остром соусе с овощами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Коктейль Sea gimlet Коктейль Peach Martini Коктейль Bok-choi Spritz Коктейль Teapresso Коктейль Cubito Чай Следующая фотография 1 / 6 Коктейль Sea gimlet Коктейль Peach Martini Коктейль Bok-choi Spritz Коктейль Teapresso Коктейль Cubito Чай

Особая гордость ресторана — утка по-пекински. Ее готовят в течение пяти дней, чтобы добиться идеальной тонкой хрустящей золотой кожицы и сочного мяса. Подача — в три акта: сначала — ломтики утки с блинчиками, китайской грушей и соусом хойсин, затем — рис с уткой и напоследок — легкий бульон с дим-самом. Блюдо рассчитано на трех-четырех гостей и требует предварительного заказа минимум за час. В коктейльной карте — авторские коктейли преимущественно в освежающей кисло-сладкой манере, которые хорошо сочетаются с блюдами китайской кухни.

Петровка улица, дом 15, строение 1 вс-чт, с 12:00 до 0:00 пт-сб, с 12:00 до 1:00

Новые вкусы Италии

Пиццерия Pizza 22 cm, известная своей неаполитанской пиццей с высоким бортиком и регулярными коллаборациями с гастрономическими шефами, представила новое совместное блюдо. Партнером выступил Олег Колисниченко, шеф-повар нижегородского ресторана Pinci и лауреат премии WhereToEat South 2024. Олег известен по проекту La Fabbrica by Novikov в Ростове-на-Дону. Шесть лет он посвятил этому ресторану. В настоящее время он возглавляет кухню Pinci, строящего свою философию вокруг понятия felicita, то есть «счастье». Название отсылает к южноитальянской пасте pinci — домашним спагетти, символизирующим простоту и подлинность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Пицца Sport Famosa от Дианы Трубкович Пицца от Олега Колисниченко Следующая фотография 1 / 2 Пицца Sport Famosa от Дианы Трубкович Пицца от Олега Колисниченко

Для Pizza 22 cm Олег разработал авторскую пиццу с ярким южным характером. Основой послужила острая колбаса ндуя, с которой контрастирует сливочная страчателла. Также в составе: бекон, моцарелла, руккола, черный перец, томатный соус и оливковое масло. Блюдо получилось насыщенным, с выразительным вкусом, где каждый ингредиент играет свою партию — от пряной колбасы до свежей зелени в виде рукколы.

Солянка улица, дом 1/2, строение 1 Ежедневно, с 12:00 до 23:00

Ольга Карпова