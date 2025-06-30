Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ушел из жизни известный прикамский журналист

Из жизни ушел журналист и автор книги очерков «Остров невезения» Геннадий Селиванов. Об этом сообщает Пермское краевое отделение Союза журналистов России. Ему было 72 года. Церемония прощания состоится 1 июля в Александровске.

фото: портал "Проза.ру"

фото: портал "Проза.ру"

фото: портал "Проза.ру"

Как отмечает СЖ, трудовой путь Геннадия Селиванова начался в Александровске в газете «Боевой путь». Затем он работал корреспондентом газеты «Звезда» по Верхнекамью, руководил служебной репортеров, несколько лет был редактором газеты «Березниковский рабочий». Лауреат краевых и всероссийских профессиональных конкурсов. За книгу очерков «Остров неверия» Геннадию Селиванову была присуждена премия Союза журналистов России.