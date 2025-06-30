В Пензенской области осужден курьер-закладчик из Удмуртии

Житель Удмуртии осужден за покушение на сбыт психотропных веществ в особо крупном размере (ст. 228.1 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области, суд назначил фигуранту 7 лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Суд установил, что подозреваемый, вступив в переписку с неизвестным в мессенджере, согласился выполнять роль «курьера-закладчика». Он выехал из Сарапула в Бессоновский район Пензенской области, чтобы забрать сверток с психотропным веществом. Однако был задержан. Подсудимый признал свою вину. Приговор еще не вступил в законную силу.