В Астрахани с 1 июля вырастут цены за отопление и горячую воду

В Астрахани повысятся тарифы на тепловую энергию с 1 июля. Абоненты ООО «Астраханские тепловые сети» (АТС) столкнутся с увеличением на 9,7% за отопление. Об этом сообщили в региональной службе по тарифам.

С началом нового отопительного сезона 2025-2026 годов МУП «Коммунэнерго» тоже повысит цены за услуги, но на 9,1%. Тарифы на горячую воду от указанных ресурсников также вырастут более чем на 9%.

Абоненты ООО «Теплоресурс» (микрорайоны АЦКК, Молодежный и 6-1 микрорайон на правобережье), ранее обслуживаемые ТЭЦ-Северная, также станут платить за тепло больше. Тарифы для них, однако, увеличатся несильно — на 6,3% за отопление и на 6,6% за горячую воду.

Нина Шевченко