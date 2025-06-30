Спасатели эвакуировали пострадавшего юношу с горы Белая в Самарской области

Вчера, 29 июня, самарские спасатели были задействованы в операции по транспортировке пострадавшего 15-летнего юноши из труднодоступного места — горы Белая около села Подгоры. При подъеме на ее вершину молодой человек травмировал ногу, сообщили в областной ПСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Спасательные работы были разбиты на два этапа. Пострадавшего нужно было спустить с крутого склона горы, доставить до пристани Рождествено и на катере переправить на левый берег Волги для передачи медикам.

В операции было задействовано шесть спасателей, аварийно-спасательный автомобиль и катер.

«В 17:15 (MSK+1) на станции «Центральная» пострадавшего передали врачам скорой медицинской помощи для последующей госпитализации»,— заявили в ведомстве.

Алексей Алексеев