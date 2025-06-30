Глава СКР затребовал доклад о несанкционированной свалке в Саратове

Начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин доложит по обращению жителей региона о нарушении природоохранного законодательства. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

В видеообращении, опубликованном в соцсети, жители Саратова рассказали господину Бастрыкину об угрозе загрязнения окружающей среды. С их слов, в одном из районов фирма незаконно утилизирует строительные отходы, что привело к появлению свалки.

Граждане неоднократно обращались в уполномоченные органы, но безрезультатно. Саратовцы отметили, что местные власти бездействуют в части принятия мер в отношении вывозившей мусор коммерческой организации. По данному факту следственные органы регионального подразделения СКР начали процессуальную проверку.

Павел Фролов