В Нижегородской области коммунальные тарифы вырастут на 11,9% с июля

Региональная служба по тарифам Нижегородской области напомнила о плановом ежегодном изменении платы граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Правительство РФ утвердило средние индексы роста платы граждан за коммунальные услуги в субъектах на 2025 год. Для Нижегородской области индекс составит +11,9% со второго полугодия 2025 года. В первом полугодии тарифы не изменялись», — сообщили в РСТ.

В тарифной службе добавили, что этот рост соответствует официальному прогнозу социально-экономического развития РФ на 2025 год, является средним показателем в стране и одним из самых низких среди крупных регионов. Плата граждан для нижегородцев изменится ниже, чем в Пермском крае (+21,1%), Челябинской области (+18%), Татарстане (+17,5%), Москве (+15%), Санкт-Петербурге (+14,6%), Башкортостане (+14,6%), Омской (+14%), Самарской (+13,2%) и Свердловской (+13%) областях.

Как писал «Ъ-Приволжье», рост тарифов не везде одинаков. Так, для округа Первомайск его согласовали в размере 21%.

Иван Сергеев