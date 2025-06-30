Краевой архив собрал более 9 тыс. записей об участниках СВО из Прикамья

Пермский государственный архив социально-политической истории (ГАСПИ) собрал 9239 документов о награжденных и погибших участниках СВО из Прикамья. База данных «Герои на все времена» размещена на сайте ГАСПИ. Первым на это обратило внимание издание «КП Пермь». Электронная база данных содержит документы, фотографии и информацию о военнослужащих, медработниках, священнослужителях, работниках промпредприятий и гражданах, занимающихся сбором и доставкой гуманитарной помощи.

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фото: 2ГИС



В сборе документов оказывают помощь участники СВО, члены их семей, а также общественные организации региона.